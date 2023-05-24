元大期貨（6023）今舉行股東常會，秉持專業穩健之經營原則，持續強化獲利動能，股東會通過111年度盈餘分派案，每股分派現金股利2.5元，以近期收盤均價計算，現金殖利率水準約5％，致力以穩健的營運動能，積極為股東創造價值。

面臨全球金融環境充滿不確定性，整體金融業獲利表現震盪，元大期審慎控管營運風險，積極應對全球市場變化，提升營運韌性與彈性，掌握市場波動行情優勢，全力驅動業務獲利動能，111年全年稅後淨利11.45億元，較110年成長33％，每股稅後盈餘（EPS）達3.95元，獲利表現於金融產業中逆勢成長，領先全台14家專營期貨商，在國內外期權市占率、客戶保證金存量、營運據點數等指標均為業界第一，顯示元大期於期貨市場之關鍵性地位。

元大期貨董事長林添富表示，去年全球期貨與選擇權總交易量創下歷史新高，期貨市場避險及交易需求逐年增加，元大期今年以「誠信治理，創富永續」為營運策略主軸，在經濟前景充滿變數的情況下，以客戶需求、保障客戶權益為核心，強化交易平台與軟硬體設備之效能。

同時，國際佈局亦為元大期之營運重心，近年持續完整全球布局、提供交易人最多元之商品，並期望透過旗下專業研顧及業務團隊，協助客戶更精確管理投資組合，保障客戶資金使用效率，掌握數位科技運用並堅實資安及風險控管能力，以面對經濟的挑戰和機會，進而建立更長期的核心競爭優勢。