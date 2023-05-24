竹東河濱公園是竹東鎮民的後花園，縣府環保局3年前編列經費蓋2個公廁，迄今未見蹤影，2座荷花池仍未有水，雜草叢生，竹東也沒有特色公園，讓縣議員彭余美玲頗為不滿。

彭余美玲說，竹東河濱公園每天都有很多鎮民運動休閒，最缺的就是公廁，2年議會就通過蓋公廁的預算，已追加到400萬元，迄今未見執行，3座荷花池有2座仍沒水，雜草叢生，環保局是管理單位到底沒有沒去了解實際情形？

環保局長朱振群表示，竹東河濱公園110 年編列153萬預算增設廁所 ，因原物料大漲流標10餘次流標，去年11月決標，惟廁所要新設水表及電表，需增加配水管及配電管施作長度及相關經費。

縣議員彭余美玲對竹東河濱公園蓋2個公廁未見蹤影，2座荷花池仍未有水，雜草叢生，頗為不滿。（羅浚濱攝）

彭余美玲不滿說，一下水一下電的問題，這應該是施工前就要解決的事，到底何時能完成？朱振群稱水的申請已完成，用電目前台電還未完成變更設計，待相關程序完成即可儘速施工。

朱振群說，水公司補助竹東鎮公所辦理員崠淨水場廢水排放管線埋設工程，將處理後的放流水送進荷花池，去年2月試運轉，發現2座荷花池因多年水源不穩，雜木雜草根往下成長穿破不織布，導致完全無法蓄水。

朱振群指竹東鎮公所先以復育1座生態池為目標，另2座將開挖改善漏水問題，評估約需2600萬元，將由竹東公所再行爭取經費改善，恢復往日美景。

由於衛福部要求2017年1月25日前設置的罐頭遊具，在今年1月24日前未完成檢驗必須暫停使用，造成竹東鎮有公園被封閉，彭余美玲指縣長楊文科承諾一鄉鎮一特色公園，竹東何時會有特色公園？

產發處長陳偉志說，竹東鎮公所已編列2229萬元經費改善現有公園，預計10月前可完成，縣府會持續追蹤改善進度，特色公園也請公所提報，興建經費由縣府補助一半。