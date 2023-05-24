彰化縣衛生局提供65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑者送500元禮劵。（彰化縣衛生局提供／孫英哲彰化傳真）

疾病管制署統計，新冠疫情自3月下旬累計至本月中旬，國內本土新冠肺炎併發症個案累計5758例，其中65歲以上長者占75％。彰化縣衛生局今天起提供65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑者送500元禮劵，以提升尚未完整接種COVID-19疫苗長者之接種意願，獲得完整免疫保護力。

疾病管制署疫情監測資料顯示，國內近期COVID-19疫情增溫，自3月20日至5月14日，國內本土COVID-19併發症個案累計5758例，其中65歲以上長者占75％，為加強對65歲以上長者之保護，降低其感染COVID-19之重症及死亡風險，該署提醒65歲以上長者務必完整接種COVID-19疫苗。

衛生局長葉彥伯指出，疫情解封後，民眾陸續恢復常態性聚餐、聚會和外出旅遊，不少人忽略戴口罩、勤洗手和消毒等應有的防疫作為，造成新的一波疫情，相信最近很多人都有感覺到「身邊確診的人變多了」。

他表示，歡迎65歲民眾使用彰化縣醫療院所疫苗預約系統進行線上預約，若不方便線上預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務，可攜帶健保卡及黃卡至預約合約醫療院所完成接種。