桃園市消防局三民消防分隊24日，邀及新光三越專櫃人員及場所員工，進行心肺復甦術和自動體外心臟電擊去顫器的教學演練。（消防提供）

桃園市消防局三民消防分隊24日，邀及新光三越專櫃人員及場所員工，進行心肺復甦術和自動體外心臟電擊去顫器的教學演練，並由第一線救護人員，分享緊急救護的經驗。在百貨公司內，專櫃人員通常是離顧客最近的服務人員，若能在初期施行「旁觀者CPR」，掌握搶救黃金時間，在緊急情況下做出適當應變，將能為市民提供更多安全保障。

由於人命關天，櫃姐報名學習很踴躍，無不卯盡全力跪在地上實地學習操作演練，「櫃姐」真的都變「跪姐」。搶救突發性心跳停止的傷病患，一方面要趕快施行心肺復甦術，透過胸外按壓，使血液持續循環；另一方面則需要利用電擊器進行去顫，使心臟恢復正常跳動，CPR及AED是相輔相成的救命搭檔，許多人潮眾多的公共場所都設有AED，若能盡早使用，搭配旁觀者CPR，將能大幅提升患者救活的成功率。

擔任本次教學的教官，三民分隊高級救護技術員（EMT-P）白明倫說：近期就有件心臟驟停案件，是一位技師在大樓做設備檢查的時候突然倒下，在我到達現場時已經有人在幫患者做CPR，救護人員接手後馬上使用AED偵測到患者為致命性心律不整，需要電擊去顫，經過急救後這名患者後來也成功康復出院，而能夠成功救回患者性命的原因，正是以上串起生命之鍊的所有細節，當然也包含第一步：及早進行旁觀者CPR。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，只要勇敢伸出援手，人人都可以是救命英雄。希望透過本次的活動，帶給專櫃人員更完整專業訓練，在救護人員到達現場前，給予適當及時的處置，爭取寶貴搶救時間，一同建立起安全、安心的購物空間，讓民眾能快樂逛街，平安回家。