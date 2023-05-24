im.B詐騙案持續延燒，國民黨立委王鴻薇24日在立法院公布影片，指調查局的人投了1300萬不敢聲張，另外她掌握明星級檢察官和im.B主嫌曾國緯等人飲宴。對此，法務部長蔡清祥回應，刑事部分已由台北地檢署偵辦中，另台灣高等檢察署、調查局督察室分別針對是否有檢 調人員涉入展開行政調查、進行了解中。

蔡清祥是在法務部與媒體記者茶敘前，接受媒體聯訪時作上述表示。

蔡清祥強調，如果涉及刑事責任，由台北地檢署檢察官積極偵辦中，至於有沒有檢調人員涉入imB詐騙案，分別由台灣高檢署、調查局行政調查、了解中。

立委王鴻薇今在立法院質詢時播放1部影片，片中是imB舉行投資人說明會，找來的講師提到調查局人員有投資新台幣1300萬元，都不敢聲張等；她質疑，是否有檢調人員涉案，或者是成為被害者。

另外王鴻薇強調她掌握1名「明星級檢察官」曾和im.B主嫌曾國緯等人飲宴。法務部常務次長黃謀信答詢時表示，刑事案件部分由北檢偵查中，至於是否有檢察官介入，高檢署會依職權行政調查。