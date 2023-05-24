太魯閣峽谷馬拉松今年設計理念以自然為靈感，結合現代科技，運用電腦像素風格及數位遊戲視覺形式，加入花卉、果實、鳥類及太陽等太魯閣生態。（羅亦晽攝）

太魯閣峽谷馬拉松今年設計理念以自然為靈感，結合現代科技，運用電腦像素風格及數位遊戲視覺形式，加入花卉、果實、鳥類及太陽等太魯閣生態。（羅亦晽攝）

國內路跑界盛事「雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」將在11月4日開跑，今年除繼續邀請氣象主播兼中華奧會運動與環境委員會委員王淑麗擔任活動代言人，賽程更延續環保概念，不提供一次性杯水、成績無紙化，並循環利用寶特瓶與環保材質製作賽衣，相當特別，活動今天下午6點正式開放報名，共1.3萬名額，下月26日公告中籤名單。

太魯閣馬拉松自2000年開始辦理，雲朗觀光集團在2015年起冠名贊助，賽事每年約在11至12月期間於太魯閣國家公園開跑，跑者在慢跑期間除能與自己對話，還能吸賞鬼斧神工般的峽谷美景，吸引許多國內外跑者參加，有限名額供不應求，只能抽籤。

今年太魯閣馬拉松共有1.3萬個名額，包括全馬3000人、半馬5000人、逍遙馬3000人及快樂馬2000人，活動今天下午6時開放報名至6月24日止，6月26日上午10時抽籤，並在中午12時公告中籤名單且受理繳費。

主辦單位表示，今年賽事設計理念以自然為靈感，結合現代科技，運用電腦像素風格及數位遊戲視覺形式，加入花卉、果實、鳥類及太陽等太魯閣生態，讓跑者在參賽期間感受電動破關的挑戰與喜悅，並將聘請專業運動攝影公司在賽道上替參賽者拍照，免費提供下載留存，替跑者留下最美好的回憶。

主辦單位還說，今年賽事中持續保持成績無紙化、不提供一次性杯手等，每件賽衣則利用台泥DAKA生態循環工廠智慧回收站投入的5支保特瓶與環保材質製作而成，共使用7萬支空瓶，落實環境保護理念；另外，今年也延續「一鞋救命活動」，邀請跑者捐出家中完好且可穿的舊鞋跟賽衣給非洲需要的大小朋友。

花蓮縣體育會今下午也特地在花蓮翰品酒店舉辦「雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」啟動儀式，縣長徐榛蔚、太管處林忠杉、台鐵花蓮運務段長吳金添、雲朗觀光集團副總經理張倚蘭、活動代言人王淑麗及多位民意代表等人參與，一同鳴槍宣告賽事啟動。