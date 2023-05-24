台中市警察局太平分局犯罪預防宣導團日前受邀前往轄區私立正心幼兒園向現場近80位師生們實施犯罪預防、交通安全暨婦幼宣導，警方也不斷推陳出新，還搭配30秒快問快答，讓參加者即知即答，給予小禮物，過程中一旁的老師還比小朋友緊張，寓教於樂中也增添許多歡樂笑聲。

太平警分局犯罪預防宣導團近期在轄內各級學校實施宣導屢獲好評，也成為學校校外參訪或是課程需要之首選，日前太平分局宣導團成員至私立正心幼兒園，由親切的廖姓園長引領下揭開活動的序幕，宣導團成員親切向師生們實施犯罪預防、校園交通安全及婦幼安全宣導。

台中市警察局太平分局犯罪預防宣導團受邀前往轄區私立正心幼兒園向現場近80位師生們實施犯罪預防、交通安全暨婦幼宣導。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

現場也展示外觀包裝鮮豔之糖果、餅乾等新興毒品樣式，提醒小朋友對於陌生人給的糖果，一定要注意且趕快向家長或老師反應，最後也設計一些小記憶卡讓小朋友們來個快問快答益智遊戲，參加即有小禮物，闖關成功額外再獲精美小吊飾，小朋友們有趣的回答，也校園內充滿了許多歡樂笑聲。

園長廖翊如表示，非常感謝太平警分局的實地宣導，讓小朋友們有個不一樣且難得的活動體驗。

太平分局分局長蔡慶星表示，目前本分局將持續藉由各項參訪及宣導活動，讓師生們獲得犯罪預防的知能，透過不斷的社區走訪，推展社區警政及深耕地方。