黃國欣指出，「電動車世代」已經到來，聯嘉開發前瞻車用LED創新光源與動態模組，並積極申請美、歐、亞洲多國專利。其中UniFlex專利技術除了運用於TESLA、Ford、Rivian、Fisker等電動車品牌，Uniflex Linear線發光技術，亦導入GM(通用汽車)剛亮相頂級旗艦純電動豪車，及北美多款新車的設計專案。此外，透過巨量轉移技術，聯嘉開發出像素間距1.25的Mini-LED，未來能運用於大型商用顯示屏，將在今年開始貢獻營收。在節能照明產品方面，已為霧區安全製造LED警示燈具，結合IoT功能，已使用在金門大橋的濃霧警示系統上，未來將可應用於高速公路、各快速道路、公路及山區，產值將上看數億元。

聯嘉主要客戶與營收來自北美地區，北美輕型車產銷量從2021年的1,500萬輛，下降至2022年的1,390萬輛，下滑幅度約8％。但即使如此，美國每9.3輛新車就有一輛車使用聯嘉LED光源產品，以UniFlex專利技術爭取到的訂單與金額皆寫下新高，預計將在未來貢獻更多營收。

黃國欣指出，聯嘉台灣總部下半年稼動率將達90-100％，東莞廠稼動率將達100％以上。截至今年4月為止，聯嘉仍持續自既有客戶取得新車專案，同時陸續為新的車燈客戶所認證與提供訂單，未來幾年營收將呈現大幅成長。另外，在美國密西根新廠部分，已於去年第4季開始量產2款新車，若下半年稼動率增加至70％以上，有機會達到單月損平。未來若裝設7條產線且全產能開出，則1年營收可貢獻新台幣20-25億元，預計2026年達到滿載。