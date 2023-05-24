日盛越南機會基金研究團隊指出，越南政府今年為了提振經濟，陸續推出了數項刺激方案。包括(1)調降利率支持經濟，越南3月全面降息，本周再度第三次降息，官方釋出支持經濟增長基調，在貨幣政策空間足夠、公共債務佔GDP比重低之前提下，政府將持續引導銀行下調利率以支持經濟；(2) 2023國家銀行第2號通知，銀行對需要紓困之企業可給予還款協商空間，市場認為有利對地產業曝險部位較大的銀行；(3)2023國家銀行第3號通知，銀行得以回購先前承銷之公司債，有利改善債市流動性；(4)減稅提振經濟，財政部提出草案，研議調降增值稅2%以提振消費。

日盛越南機會基金研究團隊指表示，根據當地券商分析，2023年前4個月，越南公共投資預算支出約131.2兆越南盾，同比增長 17.9%；下半年政府將加快公共投資支出以提振經濟，此外，繼削減增值稅後，國會提出另一項財政支持方案，建議提高個人和受撫養人所得稅減免額度，讓更多的錢留在消費者口袋裡以刺激消費，政府刺激經濟政策連發，加上預期接下來二個季度企業基本面仍有機會延續逐季成長的表現，可望帶動行情走出盤堅趨勢。