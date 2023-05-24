學生體驗漆作裝璜。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署24日在通霄鎮烏眉國中啟動「職人夢想家技能扎根巡迴列車」，並辦理「漆作裝潢」職類體驗，希望藉由技能體驗、國手師資分享等巡廻服務，啟發國、高中學生對職業技能的興趣，鼓勵勇敢追求專業夢想，副縣長鄧桂菊並進一步期望透過技能札根的推廣活動，協助青少年為職涯探索打下堅實的技能基礎。

勞動力發展署桃竹苗分署為突破過去定點訓練的模式，首度推出技能巡廻列車，以走動式的技能推廣服務形式深入校園宣導，今年預計辦理25場次，並優先針對17所偏遠地區學辦理推廣活動，同時安排漆作裝潢、餐飲服務、美髮、平面設計、機器人、花藝等6項職類實作體驗活動，預計今年服務人次將從107年的600人次擴增到1500人次。

第1場「職人夢想家技能扎根巡迴列車」推廣活動，今天上午在烏眉國中展開，由桃竹苗分署長林淑媛、副縣長鄧桂菊、縣府教育處副處長徐建男、勞青處副處長蔡貴香、苗栗就業中心主任陳懷峰、烏眉國中校長李隆華等人共同啟動技能巡廻列車，並辦理首場的「漆作裝潢」職類體驗活動。

現場展示的鷗翼側開車型的巡廻服務車，象徵技能扎根、展翅高飛，車內配備專業音響及喇叭系統，以方便搭配駐點活動宣導，還有完善的網路服務、筆電、熱轉印機、3D列印機、直流馬達、ＬED燈教具設備，同時介紹全國技能競賽青少年組的競賽職類CAD機械設計製圖、商務軟體設計、漆作裝潢、美髮、花藝、機器人、3D數位遊戲藝術等13職類，讓學生全面了解職業技能的發展趨勢和市場需求，進而選擇適合自己的職業方向。

桃竹苗分署長林淑媛指出，巡廻列車具有機動性，除可解決偏鄉學校不易取得職業訓練資源的問題，同時亦縮短城鄉落差，更讓國高中生體驗各種職業技能，為他們打開更多職涯發展的機會。

副縣長鄧桂菊說，苗縣為體現12年國教課網精神，積極鼓勵各國中申辦技藝教育課程，縣長鍾東錦亦在縣務會議中指示加強推動技藝教育，以啟發國中生探索性向及興趣，提早為未來生涯選擇做好準備，感謝桃竹苗分署推廣技能扎根活動，協助學生擇定職業發展方向，培育學生的就業能力，期盼學生能持續提升各項技能，成為苗縣技職典範，帶動在地產業技術發展。

今天辦理的首場「漆作裝潢」職類體驗活動，邀請到第46屆國際技能競賽銀牌得主傅文德為學生解說漆作裝潢技巧，學生也在操作過程中踴躍提問，互動熱烈，說明了這種推廣活動增加了學生對職技能的視野，提供了寶貴學習經驗，讓更多人認識到技職訓練的重要性。

烏眉國中的李隆華校長表示，這樣的推廣活動豐富了學生對職業技能的視野，同時也提供了寶貴的學習經驗，讓更多人認識到技職訓練的重要性，他希望這樣的活動能啟發更多學生注重技能學習，並在技能培訓的路上建立更強的自信。