新北市府與台鐵2021年重啟鶯歌鐵路立體化工程計畫，當時有評估3方案，其中又以方案三拆遷影響最小，但全線將北移至山側。對此，新北市議員卓冠廷表示，他堅決反對鶯歌車站北移，因為車站跟捷運三鶯線是共站概念，周邊既有觀光路線和聚落都已成形，車站若北移，鶯歌市區將沒落。對此，捷運局回應，目前仍是3個方案，後續將開說明會。

北台灣台鐵幾乎已全線地下化，但新北市樹林、鶯歌區仍擱置至今。新北市捷運局與台鐵2021年初曾舉行首場說明會，決議啟動鐵路立體化，當時提出3方案。

方案1是原地高架或地下化，站體不變，雖交通影響最小，但須拆遷200多棟民宅，經費過於龐大；方案2是改走高架，在東鶯里平交道附近設新站，但路幅小又須拆除民宅；方案3拆遷戶數最小，但鐵路全線將北移至山側，開通山岳隧道走地下化。

「我堅決反對鶯歌車站北移！」卓冠廷說，鶯歌火車站跟捷運三鶯線是共站概念，兩邊站體已經規畫可以連通，達到轉乘效果，達到一加一大於二的功能，若車站北移到北鶯公園，鶯歌火車站周邊將沒落，像是周邊的建國菜市場、文化路前站到陶瓷老街的觀光路線都會受影響，因此當地人當時聽到這個方案時一片譁然。

卓冠廷表示，他了解交通部和市府要彼此磋商，但若可以原址立體化、減少拆遷是上上策，千萬不能擅自主張北移，讓鶯歌市區沒落。

捷運局長李政安回應，鶯歌立體化方案3牽涉到用地、拆遷問題，整個遷移開發計畫牽涉到財務計畫，鐵道局稱因單位要公司化，今年度無法回應，明年才可決定，市府目標是希望明年完成可行性評估，確定方向就提報，不過，目前仍是3個方案，市府後續會開說明會，傾聽民意。

另外，卓冠廷也詢問，捷運三鶯線、樹林萬大線站體是否可融入在地藝術家作品，讓民眾看到在地文化歷史底蘊，像是捷運劍潭站有融入在地文化、捷運美麗島站融入藝術創作，市府應該大刀闊斧，多做一點。

對此，李政安說，捷運站將會增加展示公共藝術的空間，捷運三鶯線是由知名建築師張清華設計，其中鶯歌捷運站是黃金級的綠建築，三峽站是藍染主題、鶯歌站是陶瓷主題、土城站是科技主題，公共藝術設都有納入規畫。