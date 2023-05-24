國民黨台北市議員楊植斗去年9月對國家通訊傳播委員會（NCC）潑灑綠色油漆，台北地檢署本月19日做出不起訴處分，事後楊提議NCC濫訴的成本應由NCC委員自行負擔，結果直接遭國發會駁回，讓他直言明年選舉必須好好投票，要選出一個可以直接下架NCC的總統及立委。

楊植斗今（24）日在臉書表示，接獲不起訴處分後，他就上「公共政策平台」進行提案，認為NCC濫訴的成本應由NCC委員自行負擔，不該浪費人民的納稅錢打官司，結果在23日收到國發會的回信，稱因未符提議範圍，因此相關提議不進入附議階段，直接被駁回。

「看來還是明年好好投票！」楊植斗酸，NCC跟《中天》的訴訟案輸的一敗塗地，還想要持續上訴，繼續浪費錢，他建議刪除NCC的訴訟預算，結果連附議都沒辦法就直接胎死腹中，「選出一個可以把NCC訴訟費刪除，或者直接下架NCC的總統和立委比較實際」。