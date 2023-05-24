中國外交部發言人毛寧今天（5月24日）在例行記者會中表示，中國新任駐美大使謝鋒已經抵美履新。大使是中美兩國溝通合作的重要橋梁和紐帶，希望美方為謝鋒大使履職提供支持和便利。

毛寧指出，中美關係對中美兩國和世界都具有重大意義。中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

毛寧表示，希望美方同中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，加強對話，管控分歧，推進合作，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。