據俄羅斯衛星通訊社報導，日本首相岸田文雄24日在參議院全體會議上表示，日本沒有計劃以正式或半正式成員的身分加入北約。岸田表示，目前正在討論在日本設立北約聯絡處的可能性，但「到目前為止還沒有做出任何決定」。

有關報導指出，日本外相林芳正、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前表示，雙方正就北約在日本開設聯絡處進行磋商。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）10日表示，北約計劃在東京設立聯絡處表明其有意在亞太地區站穩腳跟，推動「以北約為中心的反俄反華」模式。

中國外交部發言人汪文斌12日稱，亞太地區不是北大西洋地理範疇，也不需要建立「亞太版北約」，但北約卻不斷強化與亞太國家關係，執著東進亞太、干預地區事務、挑動陣營對抗。希望有關方面不要因謀求所謂地緣利益而破壞地區的和平穩定。中方敦促日方不要做破壞地區國家間相互信任、損害地區和平穩定的事。