許多人喜歡吃「海底撈」火鍋，用餐期間還有機會能看到難得一見的變臉秀。不過一名網友抱怨，日前去海底撈用餐時，意外看見變臉表演者因演出被迫中斷頻頻發火，不停指責其他服務員，讓他覺得表演者很不敬業。貼文一出，釣出自稱海底撈前員工的網友回應，一切都是安全考量，還有人說：「是服務員的問題，不要瞎公審」。

原PO在論壇《Dcard》以「海底撈變臉表演人員情緒失控」為題發文表示，日前和家人去吃海底撈時，被服務員告知有變臉表演讓他滿心期待，不料演出到一半，卻被其他路過的客人打斷，「表演者開始對其中一個服務員生氣、擺臭臉，然後詢問他OK了嗎，接著又重新開始」。

這時，又有其他客人突然闖進表演區域，變臉表演再度被迫停止，原PO表示，表演者看起來非常火大，狀似不停指責其他服務員，看到這一幕也讓原PO納悶，雖然表演者被打擾確實會不開心，但對於觀眾來說，反倒有種不太敬業、有失水準的感受，直說：「替那位服務員覺得可憐」。

貼文一出後，網友紛紛留言，「是服務員的問題，不要瞎公審」、「如果害表演者不小心傷到客人，服務員會負責嗎？」、「服務員應該安排幾位站在旁邊守著附近幾桌不讓人通過，去過海底撈都知道變臉師力道都很大，撞一下還得了」、「拜託不要亂公審，表演時服務員真的要協助顧好，畢竟餐桌上都是熱騰騰的火鍋，不管是誰跌過去都很危險」。

也有一名自稱海底撈前員工的網友透露，公司的內部培訓都會要求員工提醒客人，表演進行時千萬不要隨意走動，如果有客人突然站起身，員工必須立刻阻擋，因為變臉師戴上面具會讓限制視線，「只能看到前方看不到左右」，若不慎誤傷客人恐怕會有重大客訴，因此就算員工想要上廁所、休息，也會輪流守住現場，避免意外發生。