斗南分局長溫基興（前排著警服）拜訪斗南鎮長沈暉勛（前排白衣者）及地方賢達，請求組隊反詐。（斗南分局提供）

斗南分局長溫基興拜訪大埤鄉長林森寶（前排左四）及地方賢達，請求組隊反詐。（斗南分局提供）

雲林縣今年2、3月金融機構行員成功攔阻民眾遭詐騙22件、累計722萬元，詐騙案猖狂可見一斑，斗南分局長溫基興拜託斗南鎮長沈暉勛、古坑鄉長林慧如、大埤鄉長林森寶組隊反詐騙，以他們的號召力及影響力主動出擊。

雲林縣警局表示，2、3月阻詐成功的因素在於銀行員、超商店員主動關懷提問，通報警方到場協助攔阻民眾受騙，以中國信託商業銀行斗六分行攔阻4件最多、國泰世華商業銀行斗六分行3件、臺灣銀行斗六分行3件；攔阻累計金額以國泰世華商業銀行斗六分行235萬元最高、臺灣銀行斗六分行148萬4020元次之、臺灣土地銀行斗六分行80萬再次之。

斗南警分局為落實防制詐騙措施，分局長温基興日前率偵查隊長鄧家福及犯罪宣導團隊拜訪斗南鎮長沈暉勛、古坑鄉長林慧如、大埤鄉長林森，及鄉鎮代表、村里長請求組成反詐欺鄉鎮隊，運用個人影響力於宣導識詐。

偵查隊隊長鄧家福表示，斗南分局4月接獲報案的詐騙案前3名為假投資、解除分期付款、投資詐財，投資詐騙大多是於網路影音網站、社群軟體點擊詐騙廣告，或是LINE、WeChat以話術騙投資股票，甚至教導民眾如何迴避銀行、警方提問。

分局長温基興表示，反詐騙是全民活動，全民共同培養識詐能力才能遏止詐騙事件，現今網路發達，民眾使用智慧型手機很普及，反而成詐騙管道，任何訊息都要求證。