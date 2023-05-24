強颱瑪娃持續增強中，美國已經定義它為「超級颱風」，目前偏西方向前進，下周一（29日）是否大幅北轉將是影響台灣的關鍵，不過氣象達人彭啟明表示，進入颱風季，意味著梅雨季要結束，因為梅雨鋒面是冷暖空氣交會，當南方海面出現颱風，其強大的拉力會將暖濕的西南季風拉走，把鋒面拆散無法形成。

彭啟明今在臉書發文，典型梅雨就像牛郎跟織女，被「颱風」這個外人給拆散一樣，今年要會合可能難上加難。

彭啟明解釋，梅雨要來的條件是北方的冷空氣，遇上西南季風吹來的熱空氣，兩者交會就會在台灣附近形成梅雨滯留鋒面，但是當南方海面上開始出現颱風，在颱風的強大拉力下，會讓西南季風轉往颱風的方向吹，就無法讓冷空氣遇上熱空氣，就像牛郎跟織女，被「颱風」這個外人給拆散了一樣。

此外，現在北方的冷空氣已經逐漸轉弱，彭啟明說，現在要達成梅雨鋒面的條件，已經「難上加難」，也因此颱風季開始，就代表著梅雨季結束。