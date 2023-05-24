孫沁岳（左起）、姚以緹、劉修甫劇中有感情線。（三立提供）

姚以緹、孫沁岳、劉修甫今（24）日參加三立、華視全新8點都會愛情劇《鬼之執行長》卡司發布會，姚以緹劇中被「面癱」孫沁岳和「小奶狗」劉修甫追求，現實中姚以緹也曾被小7、8歲大徐生追求過，但因為彼此有不同重心，感情沒修成正果，但也因此打破對年紀小男生的刻板印象，「以前會覺得他們經驗不夠、不夠成熟。」戀愛年紀有下限？姚以緹幽默回：「還是要成年吧。」

劉修甫劇中人設是小奶狗。（三立提供）

劉修甫則笑說沒談過姊弟戀，對姊弟戀也有些卻步，「我年紀小很多事情都不懂，怕招架不住，但也沒有被姊姊追求過的經驗。」而孫沁岳這次演出表情都是面癱，只要露出一點表情就被導演喊重來，「臉部表情全部要鎖住！」以至於跟朋友碰面，還被虧「怎變得這麼冷淡。」

姚以緹劇中飾演專供離婚官司的律師。（三立提供）

對這次演出喜感律師，姚以緹說私下自己其實也很喜劇、無厘頭，愛講幹話，之後和孫沁岳也會有一夜情，要拍親熱戲是否會尷尬？大方的姚以緹立刻回說：「不會呀！請多多指教。」孫沁岳說以前拍吻戲還要把人抬起來吻，讓姚以緹驚訝的問說：「這麼刺激，這麼累喔！」

孫沁岳劇中角色是面癱副總，善於偽裝。（三立提供）

孫沁岳表示自己在感情上比較愛直球告白，慢慢的認識先單獨約會，但要相處後覺得對方對自己有譜才會告白，也會給自己留後路，強調「不可以也沒關係，可以做朋友，我這種人告白會先給自己好人卡！」而孫沁岳近期YT經營不錯，會利用拍戲空檔經營，至於收入他說跟一個上班族差不多。