證交所今年以來由董事長林修銘親自率團，先後前往新加坡及日本拜訪5家保管機構、5家證券商、5家基金及資產管理公司、2家銀行及保險公司。今年第4場實體海外引資活動，於5月23日至24日由副總經理謝俊欽率領團隊與國泰證券帶領聚陽(1477)、亞德客-KY(1590)、光寶科(2301)、瑞昱(2379)、景碩(3189)、群創(3481)、晶碩(6491)等7家上市公司前進新加坡、馬來西亞，為上市公司與外國機構投資人間搭起溝通的橋樑。

本次引資邀請56家外資機構投資人，包括投資銀行、創投公司、大型基金、知名證券公司等，與7家上市公司共舉行84場一對一/小型群體會議。

另一方面，證交所亦安排與國際機構投資人進行一對一會談，除介紹我國市場最新發展、回覆個別投資人關切議題、了解投資人全球布局考量外，並蒐集對我國資本市場建言，以增強國際投資者對台灣金融市場的信心和投資意願。

謝俊欽表示，證交所致力於強化市場效率，響應永續發展需求，提供三個主要目標，包括：完善新創企業和新經濟的生態系統、建立全新的數位科技支援的股票交易所、建構ESG生態系，提升在全球競爭對手中的ESG領導地位。