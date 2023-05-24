林心如、百萬網紅77老大今（24日）出席美顏飲代言人記者會，林心如去年傳出以7位數代言費接下活動，今被問及續約的代言費用是否有漲價？她笑笑表示，「沒有漲，因為合作的很開心」，還是7位數？她曖昧的回應：「就跟去年一樣」。

林心如（右）、77老大今再次為美顏飲代言。（羅永銘攝）

霍建華繼2018年《如懿傳》、2019年《築夢情緣》後僅客串《華燈初上》，日前有消息指出他將與劉亦菲在6月合作新戲《玫瑰故事》，他前幾日也在北京被粉絲目擊並留下合照。林心如今低調表示，關於霍建華的工作細項還是要交由工作團隊回應，她唯一能做的就是無條件支持，「我覺得可以做喜歡的事都是好事，像我工作時他都會支持我，所以我也會支持他，讓他放心家裡的一切」。

她透露今年主要工作就是《光露營就很忙了》、《光開門就很忙了》的後製，拍戲部分則是沒有計畫。她說，主要是想多留點時間給即將就讀小一的女兒小海豚，「放暑假想帶她出去，所以不想有大量時間的工作，但目前還沒想好要去哪玩」，會到大陸探班霍建華？她則坦言目前沒這打算。

母親節剛過，林心如在霍建華的陪伴下，與婆婆、媽媽共度母親節，按照以往慣例，她今年也有收到女兒的手繪卡片，「收到卡片很感動，老師一個多月前就教他們，她當天忍不住就送給我」，她也開玩笑說因為女兒2歲開始每年都會送她卡片，所以現在已經不會感動到落淚。

林心如曾在《光露營》中接到女兒電話，女兒捨不得掛電話的童言童語，讓大家直呼可愛，林心如坦言女兒相當黏她，尤其她今年錄製即將上檔的實境《光開門》，離家7天的時間裡幾乎每天都會被追問「媽媽什麼時候回家？」之前也有傳言，林心如將與蘇有朋在節目中合體，林心如今賣關子的說，等節目播出就會知道。

林心如透露，女兒算是好顧的小孩，只是有時候晚上想睡卻不睡時會有點「歡」，大多時候林心如都會說故事哄睡，也有些時候會用YT播放故事，「如果能想、講我就會講，但有時候我會編故事編到詞窮，她聽到後還會糾正我」。

雖然女兒目前6歲，但林心如並不會特別避諱生死議題，女兒就曾問過她死後是否會成為天使，「其實有時候聽故事，或是日常的一些生活都會聽到，畢竟我們總有一天都會走的。但我還是會盡量不要讓她感受到太多悲傷的事物，像她問說『妳會去當天使嗎？』我就說『如果我當天使，我就會守護你』，盡量是比較溫馨的說法」。

林心如在《光露營》烹飪料理時，無意間被油噴到眼睛，她今笑說沒有大礙，也說其實很多時候料理時都會被油噴到，她也直呼媽媽真的很偉大，為了家人都不怕受傷。此外，林心如也被問及《華燈初上》第4季的計畫，她坦言沒有拍攝想法，「想讓《華燈》停留在完美的句點」。