（ 影片/ 陳志賢攝）

針對「死刑應於判決確定後，6月內執行完畢」全國性公投提案，中選會主委李進勇24日說，本案恐趕不上今年法定公投舉行時間。法務部長蔡清祥在接受媒體詢問有關死刑公投看法時表示，公投案屬於中選會的職權，法務部已在中選會日前舉辦的公聽會表達看法，由於目前38名死刑犯司法救濟程序仍進行中，必須要等待所有的救濟程序完畢後，一定會依法執行。

蔡清祥表示，公投案屬於中選會的職權，對於有關死刑的公投案，中選會也辦了聽證會，法務部也在會中表達了法務部的看法。

蔡清祥說，目前還有38件死刑確定的案件尚未執行，因為他們還向司法院聲請憲法訴訟，由於救濟程序還在進行中，必須要等待所有的救濟程序完畢後，一定會依法執行。

台灣百合公義協會理事長徐紹展提出全國性公民投票提案「死刑應於判決確定後，6月內執行完畢」，中選會認為提案有舉行聽證會必要，在11日舉行公聽會。中選會主委李進勇24日表示，該案照目前時程看來，應該是趕不上今年法定公投舉行時間，引發藍委質疑中選會恐將死刑公投案「行政沒收」。