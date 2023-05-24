高雄市內門區三平社區關懷據點運作迄今已18年，據點每周一到五全日提供長輩服務，市長陳其邁今日前往該據點視察，與長輩們進行團康互動、品嘗在地美食，陳其邁說，三平社區發展協會理事長洪生業經營據點多年，市府要向他學習，照顧長輩的各項需求，市府也致力於拓展社區關懷據點，目標設定4年內增加至650處。

高雄市長陳其邁上任後，增設社區照顧關懷據點139處，陳其邁表示，希望4年內將社區關懷據點增加至650處，現場他與長輩們互動進行團康遊戲，前、後傳遞彈力球，也品嘗內門手路菜「八寶丸」、龍眼乾茶及花生糖，最後仍不忘提醒長輩們接種疫苗，提升抵抗力，並祝大家長命百歲、身體健康。

社會局表示，該據點的餐飲服務是由一對退休總鋪師掌廚，兩人退休後到關懷據點繼續大展身手，運用據點長輩親手栽種的蔬菜、瓜果等時令食材入菜，再結合總鋪師精湛廚藝，每周5天變化出多元且豐富的菜色，讓三平社區關懷據點長輩們吃的不只健康美味、也充滿幸福感。

今天據點品嘗的「八寶丸」是就廚房志工拿手菜，另龍眼乾茶中的食材也是長輩親自栽種的薑與龍眼。市府關懷長輩的政策，除擴增社區關懷據點，另包含擴充原住民福利、55歲可領重陽禮金、敬老卡，設置老人公寓及全國唯一銀髮家園，提供多元友善的長期照顧服務，設置銀髮健身俱樂部，延緩長輩老化。