新竹高中24日下午利用社團課程時間，在日式古蹟劍道館推出「青春・夏日祭」，現場氣氛熱鬧。（新竹高中提供／王惠慧新竹傳真）

新竹高中利用社團課程時間，推出異國文化體驗活動，今年主題是「青春・夏日祭」，24日下午在日式古蹟劍道館熱鬧登場。校方指出，活動內容有日本祭典中常見的繪馬、水風船、糖果雕刻、浴衣體驗及日式小點心，還有充滿祈福意義的祭典舞，盼同學在炎炎夏日，體驗日本的祭典特色和異國趣味。

新竹高中利用24日周三下午2小時的社團課程時間，推出異國文化體驗活動。新竹高中校長郭珍祥說，10多年來新竹高中與日本、韓國姐妹校建立了深厚的情誼，108課綱推動後課程鬆綁，教育部積極推動國際教育政策，學習多元文化的可能性得以在課堂中落實深耕。

郭珍祥也說，新竹高中在蓄積國際文化的豐厚能量後，便有了「世界文化竹中心」系列活動的擘畫，今年邁入第2屆，希望學生們能透過世界文化體驗，觸發跨文化的思考。

教務主任呂順結表示，這次的文化系列活動，是由學校的國文、歷史、美術、家政、生活科技等教師跨領域合作指導，結合課程及社團活動，由高二學生們籌劃大型文化體驗活動。

呂順結說，雖然活動僅有2小時，但從展場佈置、文創設計、日式美食製作、音樂、宣傳影片及舞蹈皆由同學一手包辦，且高一同學們利用自主學習時間，在老師的指導下完成大型繪馬架。整場活動下來，看見同學無限的創意和活力。

參加活動的竹中同學也說，今年的文化祭除了可以自己動手製作日本小點心、玩糖果雕刻、水風船等日本祭典才有的小遊戲之外，還有穿浴衣、寫繪馬、扇子型染，大家一起跳祭典舞，十分熱鬧有趣，希望未來學校也能繼續舉辦這類型的文化體驗。