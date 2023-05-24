▲基隆市議員曾怡芳（右一）邀請市警局長張樹德（左一）實際體驗行人友善執勤的勤務，也呼籲要重視員警的勞動權益。（翻攝照片／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議會近日有多位議員批市警局讓員警過勞卻又沒有加給，導致有機會就往其他縣市調，市議員曾怡芳並於24日請警察局長張樹德現場了解站崗員警辛勞。對此市長謝國樑表示，基層員警的辛苦他感同身受，在預算許可下，市府會增編相關加給，並也會向警政署長黃明昭溝通爭取其他補助的可能性，讓員警願意留在基隆。

基層員警過勞導致出走潮 謝國樑：會爭取勤務加給

近日基隆市民進黨團總質詢指出，基隆的基層員警不像六都員警有所謂的「首都勤務加給」，像是和基隆非常鄰近的瑞芳，勤務量比基隆少，但還有額外加給，一個月就差好幾千元，因此員警一有機會，就選擇調至六都發展，導致巡官流失率全國居冠，引起治安疑慮，並批判謝市府與市警局為了「行人友善」相關政策，卻沒有顧及基層員警的勞動權益，讓外流更加惡化。

針對基層員警執勤問題，市議員曾怡芳於24日中午邀請警察局長張樹德至基隆愛三路郵局旁的「仁一愛三路」口「體驗」員警執勤站崗的辛苦。

現場執勤員警表示，目前民眾開車經過路口，都開始會主動減速禮讓行人，因此相關案例有越來越少的趨勢。張樹德則表示，行人友善也是中央主推的政策，執行下來已有效降低行人事故，也會妥善調配員警執勤的業務量。

對於加給部分，市長謝國樑回應，由於基隆市就在雙北首都圈旁，卻沒首都警察勤務加給，對員警比較吃虧，他也將拜訪警政署長黃明昭，爭取納入首都勤務加給補助範圍，基隆也願意編列部分經費補助。

謝強調，他對基層員警其實勞累感同身受，要讓警員充分休息，並讓警力留在基隆。他已在議會報告，如果市府有能力編列一些員警的預算或補貼，他也願意來執行。

警察局長張樹德則補充，加給補助部分粗估要5到6千萬元，希望中央可以補助其中一部分，而員警勤務一天上班10小時，也會採納議員建議，持續做調整。