新北市長侯友宜被國民黨徵召為2024總統參選人後，積極拜會黨內人士尋求團結，日前有媒體點名，前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九是侯友宜必須要拜會尋求支持的重點人物。前立委郭正亮今(24日)分析，侯友宜必須要拜會韓、馬，前者是為了團結郭粉、韓粉的支持，後者則是要說明清楚九二共識的理解；郭正亮也建議，侯友宜可以清楚說明「我支持中華民國憲法下的九二共識」。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，侯友宜在被徵召後，雖有一些地方勢力有不同聲音，但畢竟議長都在政壇耕耘多年，對於勝負都看多了，侯友宜一定要修補與他們關係，但相對來說會比較容易。

對於外界點名的韓國瑜、馬英九，郭正亮也指出，據《聯合報》的最新民調，侯友宜下降5%，而不表態增加5%，這個很巧合，會讓人覺得這5%是郭台銘的支持者，而郭粉裡也有一些是韓粉。因此郭正亮認為，侯友宜一定要去拜訪韓國瑜。

另一位被點名的馬英九，郭正亮也直言，侯友宜該去拜會，而且這個問題就比較嚴重。對於侯友宜迴避九二共識，郭正亮也說難以理解，雖然反一國兩制、反台獨的論述有說出來，但兩岸之間簽署 了23 個協議，一定有一個交往的基礎，這個基礎就是九二共識，且台灣人對於這些協議並不反感，侯友宜一定要找機會把九二共識的理解說清楚。

郭正亮也建議，侯友宜談及九二共識時，可以很清楚的說「我支持中華民國憲法下的九二共識」，對此議題國民黨需要有明確的主張，尤其是在民進黨猛攻的時候，要講的更為明確。