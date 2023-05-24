南韓原定於今（24）日下午6時24分（台灣時間24日下午5時24分）發射自主研發的「世界號」（Nuri，亦稱KSLV-II）運載火箭，執行將8顆衛星送入軌道的任務，倘若成功，將成為繼俄、美、法、中國大陸和日本、印度之後，第七個成功在本土發射自研火箭的國家。不過最新消息指出，發射前的準備工作發生了「技術性問題」，目前已經取消升空計畫，並將在一周內擇期發射。

根據路透社引述南韓當局指出，問題主要在於控制推進劑的電腦出現通訊故障，火箭本身並沒有任何問題，因此將會保留在發射台上，下次發射的時間將在25日公布。

سویلي کوریا په خپل کور دننه جوړ شوی خپل دویم راکټ چې ""Nuri یې بولي فضا ته د لیږلو لپاره چمتو کړی. ټاکل شوې اته اپلکېشن سپوږمکۍ به دغه راکټ سبا چهارشنبه (مې ۲۴) فضا ته ولیږدوي.‌#voapashto #voasocial #voaafghanistan #SouthKorea #Nuri #rocket #space #launch pic.twitter.com/rZ8ycQ6NoS — VOA Pashto (@VOAPashto) May 23, 2023

根據韓聯社報導，重達200公噸的世界號已經在昨天運往羅老宇航中心的發射台並豎直固定，之後進行箭體接電、加注推進劑等一連串發射準備，耗時大約2小時。南韓科技部預測，今天的氣候條件穩定，風速低於每秒5公尺，降雨和發生雷擊的可能性也不高，適合發射火箭。

這是世界號第3次發射，將護送8顆衛星進入高度550公里的太陽同步軌道，包含次世代小型衛星，以及4顆由南韓天文研究院（KASI）研發的奈米衛星（SNIPE）。過去2次試射證實了世界號具備運載衛星的能力。

南韓科技部表示，世界號的成功與否，取決於是否能將次世代小型衛星送入軌道。若一切進行順利，估計將在發射約1小時20分後公布發射結果。反之，則將於25至31日擇期發射。