新北市長侯友宜獲國民黨徵召後，將在本周六南下高雄，國民黨高雄中常委黃紹庭指出，侯友宜在高雄有2場見面會，包含白天在高雄市黨部，將與各級民意代表、黨代表會晤，晚上則在岡山地區，與群眾進行見面；黃也透露，前高雄市長韓國瑜有可能出席，「大家可以拭目以待。」

罕見出席中常會的侯友宜獲國民黨徵召後，一連兩周現身中常會，今天以立委提名委員會成員身分與會，和被提名立委參選人高舉雙手喊「凍蒜」造勢，展現2024選戰最強母雞架勢，會後還與中常委們逐一握手，似乎想拉近與黨的關係。

黃紹庭表示，2024國民黨將打一場團體戰，不會只靠侯友宜自己一個人單飛，是黨中央、侯友宜團隊包括地方黨部、立委參選人等，這是點線面全方面，在上周提名後，已即刻啟動整合工作，未來是大家一起走到2024終點。

黃紹庭指出，侯友宜在本周六到高雄兩場見面會，第一場是白天在市黨部跟各級民代跟黨代表見面，第二場是晚上在岡山跟群眾的見面會，基層反應熱烈，上週提名後短短一個禮拜後，侯團隊已經到高雄跟大家見面，看得出他重視南部，以及他的誠意，也感受到當地期待侯友宜來。

黃紹庭強調，所有能讓國民黨團結往前走的事情，都是黨中央要做的事情。對於韓國瑜當天也前往岡山，是否有望侯韓同台？他僅低調透露，「尤其晚上那一場，大家可以拭目以待。」