Christopher Morel is unreal 🤯



▫️ 5 straight games with a home run

▫️ 9 home runs in 12 games this season



(via @Cubs)pic.twitter.com/mD1FPu0TWM — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 24, 2023

小熊二年級生莫雷爾（Christopher Morel）本季只出席短短12場比賽，就寫下了歷史級別表現，連續5場比賽敲全壘打，是小熊隊史自索沙（Sammy Sosa）後首見紀錄。

本季小熊深受傷兵所苦，外野手鈴木誠也、貝林傑（Cody Bellinger）先後躺進傷兵名單，但直到月初球團才從小聯盟拉上莫雷爾。這支全壘打也是他本季第9轟，前12戰打出9發全壘打與2001年岡札勒斯（Luis Gonzalez）齊名，當年岡札勒斯賽季結束轟出多達57發全壘打，只有前費城人球星史密特（Mike Schmidt，11場）打出第9轟時，所花場次比他們還要少。

上賽季莫雷爾就展現十足長打實力，整年繳出16轟成績，本季開轟效率更加驚人，但追求長打的過程中，莫雷爾仍保有高達3成67的打擊率、15分打點和直達天際的1.383的OPS值，且有多守位的特性，生涯除了投、捕及一壘手外都有留下守備紀錄。

莫雷爾今（24日）面對大都會擔綱先發第5棒DH，3打數敲出1安，該安打就是一發陽春彈，自18日對陣太空人後，莫雷爾至今場場開轟。索沙則是在1998年有過連5場開轟紀錄、4度連3場開轟，該季他一共打了66轟，但在國聯全壘打王競爭上，仍不敵同一季敲出70轟的馬奎爾（Mark McGwire）。