《道路交通管理處罰條例》規定，違反速限行為之取締執法路段，在一般道路應於100公尺至300公尺前，在高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺，但員警如果沒有在此範圍內取締超速可不可以裁罰？最高行政法院大法庭作成裁定、警方可以裁罰。
民眾開車在2020年6月23日下午3點行經行車速限每小時60公里之新竹市香山區台1線南下88.2公里，距警告標誌（測速取締標誌）203公尺處，經新竹市警察局員警以未位於距測速取締標誌100公尺至300公尺範圍內之非固定式雷射測速儀器，測得其行車速度每小時98公里，超過規定之最高時速。
警方對違規民眾製單予以舉發，這名民眾遭裁處罰鍰1800元，記違規點數1點，經提起行政訴訟後，遭台中地方法院行政訴訟庭駁回，提起上訴後，台中高等行政法院移請最高行政法院統一見解，經大法庭開庭辯論後，作成裁定。
最高行政法院大法庭裁定， 執法機關對於一般道路汽車駕駛人通過警告標誌（測速取締標誌）後100公尺至300公尺距離範圍之違反速限行為，以非固定式科學儀器取得證據資料證明，並不因該儀器未位於上開100公尺至300公尺距離範圍內，致使舉發程序違反規定，而不得予以裁罰。
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