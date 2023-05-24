周三南韓KOSPI指數收盤持平，小跌0.10點或0%，為2567.45點。指數開盤小跌，並在窄幅區間波動，最後收在接近持平。由於美國債務問題的進展甚小，投資人開始鎖定近期的上漲，並轉為獲利。

市場總成交金額為7.79兆韓元(約59.1億美元)。機構投資人淨賣1855億韓元，散戶和外資分別買超1321億和942億韓元。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說：「投資人的情緒依然脆弱，因為對談判的擔憂已經進一步擴散。此外，強勁的美國製造業活動數據，引發了人們對進一步升息的擔憂」。

資料顯示，美國5月綜合PMI升至近13個月高點。

在首爾股市，大型股的表現參差不齊。

三星電子升1.92%，至6.85萬韓元。SK海力士則跌0.2%，為9.77萬韓元。

頂級電池製造商LGES升1.92%。樂金化學升0.14%；三星SDI漲0.56%。

韓元小跌，收於1317.4韓元兌1美元。