全球約一半的銅都為中國所用，但最近幾周一連串的數據均顯示中國疫後復甦的腳步踉蹌，使該金屬價格承受壓力。和之前的經濟放緩不同，這次北京當局沒有在基礎建設或房地產方面推動任何大型支出計畫，這也就讓金屬市場失去了安全網。

花旗集團出具報告指出，中國4月份的總經數據令人失望，如同為當地疲軟經濟現實敲響警鐘，使金屬市場面臨巨大壓力。

周三中國傳出更多利空消息，其地方債再度引發擔憂，而中國地方政府舉債通常投入基礎設施的大興土木。

就全球來看，倫敦金屬交易所的銅庫存自4月中旬以來幾乎暴增了1倍，凸顯出該金屬的需求有多麼低迷不振。

周三倫敦金屬交易所銅價一度下跌1.4%，報每噸7,988美元，而截至下午兩點前，在上海的交易價格為每噸8,019.50美元。本季以來，銅價已經大跌約11%。

雖然中國是銅價螺旋式下跌的主要原因，但美國的情況也沒有多好。聯準會激進的貨幣緊縮削弱了需求，之前投資人一直預期美國將暫停升息，但最近聯準會官員的發言顯示該央行可能得繼續升息。

Yonggang Resources Co.交易部門主管表示，其他金屬價格大幅下跌亦有損對銅的投資信心。鋅等其他金屬價格大跌的力道遠遠超出市場預期，這釋出了非常糟糕的訊號。

倫敦金屬交易所鋅價暫跌1.9%，報每噸2,328.50美元，本季以來已經下跌約20%。鋁價暫跌0.6%，為連續第三天走低。

儘管眼前市況嚴竣，但仍有專家抱持樂觀看法。大多頭高盛表示，如果最後證明對全球經濟衰退的擔憂是多餘的，那麼大宗商品價格將強勁反彈。其分析師預測銅價將在明年此時回到每噸10,000美元。