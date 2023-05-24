第一金證券表示，近年投資趨勢從台股延伸到海外股市，根據券商公會統計，截至2022年國內複委託累計開戶數380萬戶，交易量達3.7兆元，其中美股交易占73%，但面對美股投資訊息、國外研究報告、國際財經新聞，要精確的解讀英語資訊，對投資人是很大的挑戰，形成資訊不對稱。

為幫助投資人降低海外資訊落差，掌握即時動態，第一金證券與新創團隊FinGuider合作，客戶可隨時在網站查詢美股的財報資料、新聞及多樣的選股資訊，中文化的內容更容易閱讀。透過AI機器人24小時不間斷地從全球蒐集標的公司資訊，包含技術面、基本面、市場面、情緒面等，進行數百項因子的大數據分析，輔助綜合多樣性的參考指標，提供客戶進出場前的參考，不用再到處蒐集資訊或利用軟體轉譯，資訊更即時。

第一金證券數位發展事業群吳泳文副總經理表示，協助客戶解決投資痛點是公司一直思考的方向，此次利用AI技術可有效協助客戶降低投資障礙，提升客戶交易意願，內容也以圖卡式呈現，更貼近年輕人習慣的介面。未來，將透過多元管道加速數位轉型進程，持續虛實整合，掌握每個投資人接觸點、優化各交易平台，朝「提供超越客戶預期的金融理財服務」願景努力。