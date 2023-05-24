杏鮑菇是許多人都喜歡的食材，不管火鍋店或滷味攤都能經常見到其身影。高齡醫學內科醫師傅裕翔就表示，杏鮑菇富含蛋白質，有助於修復身體組織，是素食者重要的蛋白質來源之一；其它還有控制體重、幫助消化及維持血壓等好處，值得好好來認識。

醫師傅裕翔在臉書專頁分享杏鮑菇的4大好處。首先，它是控制體重的好幫手，有低脂肪、低熱量的優點，同時也含有大量膳食纖維，既能增加飽足感，又可降低熱量攝取。

其次，杏鮑菇含有的大量膳食纖維，還有助於腸胃運動，使排便更為順暢。再來，杏鮑菇中含有豐富的蛋白質，有助於修復身體組織，也是素食者除了豆類以外重要的蛋白質來源。

最後，杏鮑菇含有豐富的鉀，能夠平衡身體的鈉，幫助穩定血壓；不過，傅裕翔也提醒，如果患有腎臟疾病，需要遠離鉀的患者，還是少吃比較妥當。

另外，行政院農委會過去也曾針對杏鮑菇的挑選和保存技巧進行說明。指出挑選時，應注意外觀完整、大小適中（約10-15公分）、菇柄肥厚具乳白色、輕輕按壓起來有彈性、無酸敗味而有菇類的清香，不要購買水浸狀的杏鮑菇；保存時，冷藏為佳，不建議在冰箱時間超過2週，但如果已有黏液或變黃，就不要食用。