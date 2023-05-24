高雄駁二象徵支持多元性別族群彩虹地景。（柯宗緯翻攝）

據國外Hotels.com訂房網研究報告指出，約有3成LGBT＋族群於旅遊時，曾因性傾向而有不愉快的住宿經驗。今天是同婚合法4周年，高市觀光局公布首波LGBTQIA性別友善旅宿35家，輔導旅宿業者搶攻粉紅經濟，更要以多元、開放、熱情而友善的態度，接待每一位造訪高雄的旅客。

每年「高雄同志大遊行」吸引許多國內外觀光客造訪高雄，這次觀光局公布的LGBTQ友善旅宿首波名單共計35家，另有143家旅宿業響應觀光局關注「月經貧窮」議題、主動提供生理用品。

高市觀光局長高閔琳指出，高雄是全國最重視性別平權、積極推動性別主流化的進步城市，2010年前市長陳菊出席高雄第1屆同志大遊行，任內在2016首創「伴侶註記」，在戶役政資訊系統註記同婚伴侶、率先核發同性伴侶證，並榮獲當時行政院金馨獎－性別平等創新獎第1名肯定。

高閔琳表示，2021年，高雄市長陳其邁在高雄駁二藝術特區打造全國最大彩虹地景，去年更正式成立「高雄市性別平等辦公室」；不僅積極維護並促進婦女權益與福利，更擁抱多元性別，落實性別平等。

高市觀光局提到，旅宿業者之於性別友善立場，將決定要預訂房位的關鍵，透過推動性別友善旅宿、建立性別友善旅宿標章，並積極輔導業者從服務人員留意旅客合適的性別稱呼，以平等的態度來設想旅客可能的需求。

觀光局補充，像是在大廳和餐廳、健身房或SPA等設施，提供性別中立的廁所洗手間等設施與服務讓旅客不因個人性傾向或性別氣質和外觀裝扮而擔憂人身安全，而能在旅遊及住宿過程中感到備受尊重，以及自在、舒適的感受。