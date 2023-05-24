美國五角大樓發言人賴德（Pat Ryder ）周二（23日），在例行記者招待會上證實，一架俄羅斯飛機在波羅的海上空攔截了2架美國轟炸機。

俄羅斯國家國防管理中心發布消息稱，俄軍一架蘇愷-27（Su-27）戰鬥機當天在波羅的海上空，對2架美國轟炸機實施了伴飛。俄羅斯戰機在伴飛過程中，始終遵守國際空域使用規則。

俄羅斯國防部在當天稍早前發布公告表示，俄方在波羅的海上空發現2個接近俄羅斯空域的目標，波羅的海艦隊的一架蘇愷-27戰鬥機立即升空，以防止侵犯俄羅斯聯邦國家邊界的情況發生。經確認，空中目標為美國空軍的2架B-1B戰略轟炸機。在外國軍機飛離俄羅斯邊界方向後，俄軍戰鬥機返回了駐地機場。

美國國防部發言人賴德證實此事，但稱B-1B轟炸機當時是正在歐洲參加演習，「我們確實有兩架B-1B戰略轟炸機，它們是轟炸機特遣隊的一部分…定期在世界各地的不同國家飛行。這是歐洲計劃已久的演習，我的理解是，這是與俄羅斯飛機的安全和專業互動。」