民進黨今中執會，黨主席賴清德今在會中分享「心內話」；賴清德說，社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄；他強調，「我不是太複雜的人，我也不是難相處的人」。但是當決定承擔這個責任的時候，不會輕易退縮、任意放棄；不要因為惡小而為之，勿以善小而不為，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞。

賴清德說，他想利用今天的中執會，跟各位中執委及黨內先進分享幾點內心深刻的感受。不管社會型態怎麼變，「我們理想都不能變，不要因為惡小而為之，勿以善小而不為」，政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞。

他也就幾個面向跟大家報告說，責任這個面向，民進黨是台灣民主運動的產物，先有民主運動才有之後的民主進步黨，成立30幾年來，台灣社會給民進黨機會，本黨才有機會從15％變55％，從少數變多數，從反對黨變執政黨。

他說，「人民不是給我們一張空白支票，無條件授權。民眾是要看我們的表現，才決定是不是願意給我們下次機會」。每一次的期中選舉，都是一次提醒跟警告，如果不能記取教訓、謹慎作為，只會讓支持者傷心氣餒，也會愧對前人的奮鬥犧牲，更會辜負當前付於他們對抗強權，守護民主的歷史任務、時代使命。

他說，從政以來，都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己，唯有如此，才不會對黨及個人聲譽造成損害，也請所有同志共勉。

第二個是決心的，他說，他決定參選黨主席補選，本來就有十足的心理準備，要克服萬難，重新擦亮民進黨清廉、勤政，愛鄉土的招牌，「在座很多認識我的朋友都知道，我不是太複雜的人，我也不是難相處的人」。

他說，但是當他決定承擔這個責任的時候，他不會輕易退縮，也不會任意放棄，會堅持到底完成所託。兩個月前，同樣在這個場合，連續三周召開會議，通過改革三隻箭，這就是一個開始，接下來要改革的事項還很多，「我要拜託各位，讓我們一起貫徹決心、堅持到底」。

他指出，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，他要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，「我們必須以身作則、風行草偃」，我們要立下最高的標準，來回應社會的期待。

他表示，同樣，關於社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立。

他強調，另外，他也深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。