台中、彰化4名泰籍移工因想減肥，託老家友人幫忙購買減肥藥，沒想到在海關被攔檢，檢驗出該減肥產品是第四級毒品「西布曲明」成分的膠囊，刑事局中打獲報後分別前往台中、彰化查獲4人，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署及彰化地檢署偵辦。

中打今年4月接獲財政部關務署台中關通報情資後，報請台中地方檢察署彰化地方檢察署指揮偵辦，在台中及彰化地區查獲4起自泰國進口宣稱有減肥效果的第四級毒品「西布曲明」成分的膠囊，因台灣網購平臺均無販售相關產品，研判本案犯嫌是透過泰國友人在泰國當地訂購後寄至台灣。

泰籍移工託老家友人幫忙買減肥藥，沒想到成分內卻含有第四級毒品「西布曲明，4人遭逮送辦。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

專案小組循線查獲犯嫌泰籍阿姓女子、三姓女子、娜姓女子和孟姓男子等4名移工，查扣兩種減肥藥膠囊，毛重共1.8公斤左右，4人互不認識，也向警方供稱是要買來自用，並沒有對外販售，也不知含有毒品成分，訊後依違反毒品危害防制條例將4人分別移送台中地檢署、彰化地檢署偵辦。

行政院2021年9月2日公告「西布曲明」為第四級毒品，「西布曲明」屬於中樞神經抑制劑，除了抑制食慾，同時易引致高血壓及加快脈搏跳動，是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等嚴重副作用，多國均已禁止銷售。

警方呼籲市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒品成分，購買減肥產品的民眾務必要謹慎小心，切勿因貪求快速瘦身而輕信來路不明藥品，以免造成身體永久性傷害。

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