正新輪胎創辦人羅結2019年辭世葬在家族墓，今年2月間缺錢花用的張姓毒蟲，夥同羅結前司機凃男盜取羅結的骨灰罈，並恐嚇羅家6000萬，家屬氣得報警，警方火速逮到張姓等3名犯嫌，近日判決出爐，3人遭依《刑法》發掘墳墓而盜取火葬之遺灰、恐嚇取財未遂等罪，分別遭判3年8月至7月不等刑期。

據了解，此案關鍵人物是曾在正新輪胎任職長達18年的凃男，他曾擔任羅結的司機，對於正新家族相關據點相當了解，今年2月8日晚間，有毒品前科的張男因缺錢買毒，找來凃男一起開車到羅結的家族墓地，以油壓剪破壞鐵窗，攀爬進入偷竊羅結的骨灰罈得逞。

根據判決書指出，當晚偷來的骨灰罈由凃男保管，隔天張男找來林男，要求他打電話給羅結的媳婦，電話中恫稱「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」，不過張男遲遲沒有得到滿意答覆，同月13日至15日之間，接連傳送恐嚇簡訊給羅媳，還附上骨灰罈照片。

警方了找回被竊的羅結骨灰罈之外，也扣得iPhone7行動電話等證物。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

直到最後幾天犯嫌被逼急了，嗆說不理就會傳送毀掉的影片到各大媒體，贖金更提高到6000萬。羅家遭到恐嚇後報警處理，警方，除了找回被竊的羅結骨灰罈之外，也扣得iPhone7行動電話等證物，全案由警方移送彰化地方檢察署偵辦。

法官審酌，認為張男、凃男對亡者及家屬的禮儀習俗應該了解並予尊重，竟罔顧讓亡者安息的民情風，竟然為恐嚇取財發掘亡者的墳墓並盜取骨灰，造成家屬於痛失親人承受無限感傷後，再次無端遭臨精神上之打擊，違反社會善良風俗甚鉅。

另法官考量，凃男原任職於正新公司長達18年，期間違反員工忠實義務及工作規則，不法行為情節重大，經廠商檢舉遭公司發現後自請離職，不料為獲取錢財，填補其270萬元的債務，與張男共同謀畫本間犯行，惡行重大。

惟念被告3人犯後均坦承犯行，尚有悔過之心，訊後將張、凃依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰，累犯，各處有期徒刑3年8月。至於協助電話恐嚇的林男，依共同恐嚇取財未遂罪，累犯，處有期徒刑7月。可上訴。