主持人陶晶瑩曾多次扛下三金主持人重擔，可說是最受信賴也最有能力的主持人代表，近來她在台灣的新節目一個個接著開，今(24日)稍早她發文透露自己難得「凸槌」，忙趕到公司訪問來賓竟忘了帶筆記，讓她愧疚到一看到嘉賓就一鞠躬道歉，幸好當天遇到的是張曼娟老師，對方微笑表示不介意，並擁抱陶晶瑩表示「沒關係，她有帶」，讓陶晶瑩感動說：「如沐春風、文如其人」。

陶晶瑩過去曾表示，為了主持三金典禮背後需做大量功課，最難的是金馬獎，近年她都未接受三金主持工作，希望有更多後輩能被大家看到，2018年更讚蕭敬騰主持金曲獎的表現出乎意料的精采。而最近手上多個節目上檔的陶晶瑩，稍早發文坦言變忙不少，點名《全明星辯論會》錄影時間長，而辯手準備時間少，表現竟也是進步神速，「有時辯手之間唇槍舌戰、有時辯手和評審擦出火花，台下的觀眾莫不大呼過癮！」

陶晶瑩訪問張曼娟忘了帶筆記，幸好對方不介意。（圖／中時資料照片）

陶晶瑩表示，錄完《全明星辯論會》後隔天要在電台專訪張曼娟老師，雖然只要訪一本書的內容，但她覺得要讀完中年覺醒三部曲才能比較面面俱到了解作者想表達的故事，當她開車到電台時，意外碰到了一輛龜速車，讓駛在後頭的她只能等龜速車車主緩慢移動，「好不容易陪他記憶完車道的每一面牆，臨下車前發現—我忘了帶書！要訪問的筆記全部都在裡面！！！」

發現自己忘了帶資料後，陶晶瑩坦言腦中一片空白又腿軟，像是忘了帶好不容易完成暑假作業的學生，接著向張曼娟老師道歉，幸好對方不在意，反而還安慰她。陶晶瑩說，自己的工作不是演藝圈最多的，但上台前都要花大量的時間準備，「我很愛我的工作，不敢說盡心盡力，但總是戰戰兢兢，我工作故我在」，引來網友回應：「辛苦了」、「終於有機會聽到曼娟老師的podcast了，真期待！」。