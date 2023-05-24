為提供老師更方便的班級經營與親師互動管道，LINE在2022年推出「LINE官方帳號數位校園計畫」應援教育產業，112新學年方案開放申請，班級帳號訊息加量不加價，每月銅板價即可享有6000則訊息。

LINE台灣表示，112新學年度方案即日起開跑，不但價格不變，班級帳號每月還多增加2000則訊息量，由原本的4000則免費訊息數量升級50％，導師每個月平均只要以銅版價50元，即享6000則群發訊息量，大幅升級親師溝通頻次。

LINE 官方帳號數位校園計畫推出至今滿1年，吸引122間學校搭上數位轉型列車，其中高達31所學校榮獲LINE數位校園認證，校內超過65％ 老師使用官方帳號做班級經營，可見數位校園計畫深獲親師青睞。據統計，參與計畫的教師最喜歡與最常用的前3項功能依序為群發訊息、一對一聊天、自動回應訊息。

對於老師而言，透過LINE官方帳號與家長學生聯繫，「群發訊息」可快速布達重要資訊；也可利用「一對一聊天室」個別私訊家長討論孩童學習狀況，更能設定「自動回應機制」區隔上下班時間，公私分明留有個人空間。此外，「標籤」功能讓老師能夠簡要筆記家長或學生狀態，需要實際通話時，也可善用「LINE通話」邀請省下手機費用。

此外，更有教師發揮創意，用LINE翻轉教學模式，導入chatbot將學術知識融入官方帳號，設計成解謎闖關遊戲，增加學生學習意願與樂趣。其中嘉義高工運用LINE官方帳號建置學生出勤系統，優化老師和家長掌握學生到校狀態，也降低到校間發生意外的風險。

而對於家長來說，有別於一對多的LINE群組，以LINE官方帳號與老師溝通，除了也享有隱私、方便、即時性，更不會受到其餘家長的訊息干擾，單純接收導師的公告和訊息通知。