女星林舒語2015年嫁給圈外人，育有2個兒子多多、圈圈，但之前2度流產，讓她心碎不已。本月初林舒語再宣布懷第3胎的喜訊，昨（23日）舉辦性別派對，得知胎兒又是男生，失望到癱軟在地。面對把兒子當女生養的質疑聲，林舒語特別發長文澄清。

林舒語和老公已有2子，所以很希望第3胎是女孩，出席性別派對前，夫妻倆連同兒子們都穿上粉紫色的服飾，盼望心想事成。不過，當林舒語戳破氣球時，看到裡面的藍氣球噴出，立刻癱軟在地，失望地哭出來。事後，林舒語發文表示：「人生真的太『男』了，今天我需要先冷靜一下。」

事隔1天，林舒語今（24日）在IG限時動態PO自己跌坐在地、掩面痛哭的照片，透露夫妻倆昨晚睡得非常差，她的心情亦十分低落，「今天早上幫兒子們準備好早餐送出門後，在沙發上發呆了好久，真是太大衝擊了。我知道很多人陪我一起哭了，所以我暫時不太敢看訊息，看一次跟著哭一次。」

想不到此時有網友質疑林舒語，認為她喜歡女寶就把二子圈圈當女生養，林舒語不滿遭誤會，發了一篇長文回應：「我從來沒有把二寶當成女生，也沒有把他用成女性裝扮」，強調兩個兒子的穿衣風格、平常愛玩的東西都很男孩子氣。至於外界好奇二子為何留較長的頭髮，林舒語表示那只是大眾世俗認知的問題，「留長髮不等於是女生！而我兒子也清楚知道他就是小男生，剛開始是因為頭髮留很慢，所以長出來的頭髮捨不得剪（目前出生到現在都沒剪過的長度），他自己也捨不得剪。」

林舒語和老公這兩年還鼓勵二子，等頭髮留更長的時候，可以剪掉去幫助需要的人，期許兒子能成為有愛且樂於伸出援手的人。最後，林舒語保證自己愛孩子的程度絕對非常滿，「想生女兒是夢想，是兒子我也用全心在愛，因為他們都是我最愛的孩子」，所以當外界質疑她把兒子當女生養時，林舒語都會感到受傷，盼望大家能用正面的眼光看待，世界可能會更美好。