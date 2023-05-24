中國大陸交通運輸部在南沙群島海域設置航標。（澎湃新聞）

據中國大陸交通運輸部微信公號今日（5月24日）發布的消息，近日，為保障船舶航行及作業安全，交通運輸部南海航海保障中心在南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域布設3座燈浮標。

眾所周知，包括中國大陸、台灣、菲律賓和越南，均聲稱擁有南海特定範圍的主權，美國海軍更三不五時以「航行自由」為名，派遣軍艦駛入相關海域。大陸設置航標一事，是否會引起相關國家關切，值得關注。