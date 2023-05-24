新竹縣為遏止農地倉庫違章歪風猖獗，縣長楊文科決定強勢執法，第一波鎖定拆除湖口鄉5處違章，前4案順利拆除後，24日執行最後1案，工務處會同相關單位前往強制執行，業者已全數自行拆除，可見遏止農地違章確有嚇阻成效。

工務處說明，最後1案違章位於長嶺路一處，倉庫面積約3千平方公尺、高6公尺，到場發現雖已自行拆除，但拆除的鋼構骨架及廢棄物還在原地。

工務處為確保不會再營運，經查驗後該處已不堪使用，將要求地主10日內清除地上鋼構骨架及廢棄物，否則視同廢棄物處理，後續與地政處、農業處會持續追蹤。

湖口鄉公所在現場回報，該地主於上周向公所發文申請該農地作水產養殖設施容許使用案，公所立即駁回，24日原本要直接將駁回公文交給地主，但地主未到場。

現場縣府團隊直呼太誇張，認該地主為延緩拆除，還想申請其他容許使用案，此舉非常不可取，縣府絕對會持續追蹤開罰，直到剷除水泥地，將農地恢復原狀為止。

工務處指出，從4月19日至今，湖口鎖定農地違章5案已全數拆除，對於公然挑戰公權力的業者，會持續強制拆除作為。

工務處後續將盤點寶山、新豐及竹北等地區的農地違章，依經費及輕重緩急，將陸續執行強制拆除，呼籲業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要再擅自破壞農地。

縣府並請各公所隨時查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報，並令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行，維護新竹縣農地使用的正確性，民眾環境安全。