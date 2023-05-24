日本人氣男星山下智久暌違12年將再度來台，與新木優子主演的電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於下月展開亞洲巡迴宣傳，並於6月25、26日在台北國賓鉅院舉辦特別放映暨粉絲見面會，與台灣觀眾一起分享這個唯美浪漫的愛情故事，消息一出令粉絲又驚又喜，門票將於5月31日中午12點30分於OPENTIX兩廳院文化生活開賣。

《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日正式在台上映，講述對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治（山下智久飾），某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手中村沙織（山本舞香飾）都感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力；除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母，眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至打算直接從陽台一躍而下。就在這時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響（新木優子飾）拯救了他。於是，「看不見」的漫畫家與「聽不見」的女孩，展開了不可思議的同居生活。