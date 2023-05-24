張姓老翁2012年因病過世，遺體一直冰存在台北榮總太平間，院方屢次催促張翁的連姓大女兒領回，辦理安葬，但她卻以各式理由推託，院方2020年向警方報案並提告，士林地院24日宣判，依遺棄遺棄直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑4年，緩刑2年。

法官上次開庭時苦口婆心勸告，今日宣判時表示，連婦5月18日已經領取老父遺體，並將其入殮火化，代表她遵守承諾，合議庭給予緩刑。

張翁共有4名女兒，其他3名胞妹均稱連女告訴她們，遺體有她來處理，對於父親後事，其他女兒也沒有過問，但一冰存竟長達8年，榮總也始料未及，曾經卻連女參與聯合公祭，甚至還提供慈善團體的聯繫方式，協助處理費用，但連都不能接受。

連婦一直糾結在父親希望可以妻子葬在一起，卻也不願領回，而且長達10年沒有到太平間關心，法官也曾在開庭時勸告連婦，父親如果有知，看到女兒還要跑法院，一定會很心疼，勸連婦「放下」執念。判決理由稍後公布。