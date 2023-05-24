好萊塢男星傑瑞米雷納鷹眼(Jeremy Renner)以漫威系列作品中的「鷹眼」一角走紅，誰料年初時他為了保護姪子，不慎遭到鏟雪車輾過，全身有30多根骨頭斷裂，所幸經過積極治療復健後，身體復原情況良好，近期更在社群上分享他使用特殊跑步機慢跑的畫面，讓粉絲放下心中的一塊大石。

傑瑞米雷納今年初遭到鏟雪車輾過，導致全身有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿、頭部大量出血等嚴重傷勢，更曾在節目中透露自己一度感覺撐不下去而用手機留下遺書。然而，他經歷2次手術後，積極復健治療，在自身「不惜一切代價」的決心以及家人的陪伴下，現已逐漸康復，更多次在社群上和粉絲們分享自身的近況，安撫粉絲擔憂的心。

平時用心經營社群的傑瑞米雷納，自受傷後也多次在其中更新他的傷勢復原現況，19日便在他的推特上曬出一則短片，只見畫面中，他在一個特製的「復健跑步機上」動作流暢的慢跑，並配文寫下：「第一次嘗試，使用負重輔助設備在跑步機上慢跑，最困難的一步是第一步」等字句，看似身體已無大礙。

First attempt…. Weight assisted jog on the @BoostTreadmills The most difficult step is the first one … #loveandtitanium pic.twitter.com/MYFgh5XZ2e — Jeremy Renner (@JeremyRenner) May 19, 2023

事實上，傑瑞米雷納上月11日出席新作品在洛杉磯的首映會，是他首度於受傷後在公開場合中露面。然而，那時的他雖然臉上帶著朝氣與笑容，但仍需靠著拐杖支撐，也不便久站。對比近期已可憑藉著輔助設備慢跑，顯見他的復原情況良好，也讓粉絲們快樂直呼：「為你感到驕傲」、「或許那個設備是鋼鐵人史塔克送你的嗎」、「真正鼓舞人心，你做的很棒。」