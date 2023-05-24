根據全球永續投資聯盟（GSIA）調查，2020年全球永續投資金額達35.3兆美元，較2018年成長15％，占總管理資產（AUM）比重近36％；隨永續投資快速發展，全球ESG基金已超過3兆美元。

另一方面，為落實我國2050年淨零轉型目標，金管會於3月底發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，進一步提升發展高度至聚焦轉型為ESG以引導企業投入永續發展，及強化資本市場競爭力。

證交所近期推動ESG相關措施，未來將力促建構資本市場ESG生態系，更將規劃建置永續報告書自動產製平台、推動企業碳盤查及揭露，並協助中小企業提升ESG能見度，以驅使企業邁向永續。

證交所去年已建構ESG生態系，內容包括ESG平台、ESG評鑑、多元化 ESG商品、協助企業碳盤查、ESG人才培育、周邊單位永續發展轉型、投資人關係連結，以及建置碳權交易平台等八大方案，今年將全力配合推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，深化生態系各項方案。