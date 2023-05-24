經濟部24日舉辦「全國中高速自駕技術發表暨機場員工接駁驗證」發表會，宣布工研院在桃園國際機場第一、二航廈及周圍重要站點間順利進行自駕運行的成果。這是台灣第一個在開放場域以中高速自駕測試運行案，也是台灣目前最高速的自駕車測試案，全長約4.2公里，並結合5G智慧路口技術，提升整體運行安全，展現我國創新自駕科技與5G導入智慧機場的關鍵成果，未來將於快速道路或高速公路等開放道路實行更高速的自駕驗證。

經濟部技術處處長邱求慧表示，這次在桃園機場完成自駕接駁驗證，是台灣歷年來最高速的自駕測試運行案，這也是繼美國鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）後，全球第二個在國際級機場提供自駕接駁案例。

工研院董事長李世光表示，工研院的自駕車系統，從2019年取得臺灣第一個可於開放場域測試的「Taiwan No.0001」自駕車牌後，已在台灣各個場域交出漂亮的成績單，更在澳洲高速公路成功運行並獲得認證，本次成功挑戰了桃園機場場域速限50公里的高標準需求，團隊提升軟硬體AI運算性能、加大車周環境辨識距離、結合5G車聯網通訊低延遲等，並整合自主研發的5G智慧路口設施，讓自駕車在高速車流匯入的道路上，更加安全、精確。未來，希望打造自駕科技應用在高速公路或車流高速行駛的道路環境，工研院將串聯系統整合廠，持續研發自駕巴士，力助臺灣建立自動駕駛產業生態鏈，成為全球自駕車技術的領先國。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，場域驗證路線從第二航廈為起點，行經第一航廈、航郵中心、航警局及臺北關，全程共4.2公里，自2022年8月啟動測試，至今已累積運行里程逾1,000公里。