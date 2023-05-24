Glass Lewis在報告中提到，目前泰山公司派與經營團隊並無績效不佳、戰略無效等重大治理問題，而且龍邦（2514）缺乏對於泰山經營管理的想法及公司治理方面的論述，也未提出前瞻性的營運計劃，甚至其提名人的資訊與任何進一步的文件皆付之闕如。

儘管龍邦在泰山有大量持股，對現任管理層和董事會仍不滿意，並且反對公司對街口的投資及其建設新工廠的計劃，但Glass Lewis目前沒有理由支持龍邦全面改選董事會的倡議。

對於街口投資案，泰山指出，已向Glass Lewis做了詳細說明。本案是根據2023年5月5日董事會決議辦理，媒體報導稱「泰山已率先匯出海外匯款」絕非事實。泰山投資前已委託KPMG會計師事務所對街口及其子公司進行財務、稅務和法律方面的盡職調查。

泰山表示，感謝權威投票顧問機構Glass Lewis針對公司所提供的數字與證據進行仔細的分析及評估，並且樂見所提名的9位董事候選人，獲得其全面支持。