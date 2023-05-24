女星珍琳挑戰主持17直播節目《女王夜來香》迅速上手，每集開播吸引大批粉絲上線互動，不但粉絲狂丟各種有趣動態貼圖讓娘娘接招，珍琳則是隨著話題新鮮爆料不斷，本週是珍琳生日週，5／24(三)晚間9點《女王夜來香》節目17直播準備了多項好禮邀約粉絲一同上線歡慶女王生日，珍琳將分享她雙子座的性格特質和慶生相關話題，還準備親自示範各種不同慶生場合的生日戰袍穿搭，讓大家慶生都能成為全場最吸睛主角。

日前一集節目珍琳邀請17小提琴女神麗莎姐姐連線開播，兩人互相分享愛情觀念及自身感情路上的精彩故事，兩人認同男女交往首要確認互相金錢觀，麗莎姐姐說自己通常一開始習慣AA制，珍琳憶及過往則通常都是她會主動買單，建議不要聽信網路教女生第一次約會要假裝掏錢包，國際禮儀上應是主動邀約的一方付費。珍琳的大方有時卻招來意想不到狀況，自爆曾有一任看似不錯交往對象，一次邀雙方友人一起慶生聚會，她為免討論付款方式的尷尬，掏卡付掉全部費用，結果造成對方更大壓力，那男的慶生會後就不再跟她聯絡，麗莎姐姐連忙安慰：是那男的不ok啦。

兩人笑說都是渣男大學畢業，互相舉例比一下誰遇到過的比較渣，順便教大家如何辨認爛咖渣男，珍琳碰過用酒店小姐招的男生，一開始假裝很行很大方，某天突然來借錢二十萬稱父親過世需要喪葬費，珍琳提醒你上個月說過你爸不是在你12歲時過世了，怎麼會又過世？男方謊話被戳破瞬間變臉大喊「你看不起我嗎？我從小家裡窮，把我送給別家養，死的是我養父。」讓珍琳無言以對。

麗莎姐姐坦言很容易遇到愛情頭都暈了，舉例碰過裝3C白痴坑錢的渣男，對方說自己不會用網路銀行，時常要求幫忙轉帳，那一任她前後幫匯轉帳約三十萬，雖然後來以其他方式討回部分，但仍損失不小，珍琳提醒：經濟狀況超模糊那種男生不可以。

隨著疫情趨緩，珍琳今年慶生活動跟著活絡起來，5月開始朋友邀約暖壽的飯局聚餐不斷，讓她急喊生日還沒到已經喝了很多酒、吃了很多大餐變胖了，她因為家裡東西太多，今年還提前拜託大家不要破費送禮物，請粉絲送上生日祝福或是支持她公司的產品讓自己更性福就好了。珍琳今年慶生的重頭戲是訂了米其林餐廳RAW邀請眾多姊妹一起慶祝、結束後再一起去男模會館繼續狂歡，另外還訂了豪華渡假村犒賞自己，要好好讓自己放鬆享受一下。至於今年的生日願望，比照慣例三個願望都是希望青春貌美！永遠青春貌美就夠了。

珍琳說完全沒有邁入36歲的感覺、還是覺得自己很年輕，今年幫自己報名了新的課程挑戰旋轉鋼管、也準備繼續進修更高難度的翻糖蛋糕技巧，希望多進修充實自己或是多讓自己放假出國走走，錢少賺一點沒關係重要的是要多享受生活。她透露正準備籌辦女性魅力艷舞課程、希望可以跟更多女性朋友分享讓自己更性感的方法，預告5／24直播中也會分享一些自己私藏的魅力技巧，還希望當天大家盡量丟醜貼圖惡搞，或多丟一些讓她玩得很嗨比手勢的動畫貼圖，很喜歡這樣讓她直播中跟粉絲玩在一起的感覺。